Keine Corona Testpflicht mehr in Schulen und Kindergärten

Das bayrische Kabinett hat in ihrer heutigen Sitzung formal das Ende der Corona Test Pflicht in Schulen und Kindergärten beschlossen. Nur noch bis zum Ende dieser Woche soll es in Schulen regelmäßige Tests geben, danach nicht mehr. Weitere Schutzmaßnahmen wie beispielsweise die FFP2-Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln, Arztpraxen und Krankenhäuser bleiben jedoch für mindestens vier weitere Wochen bestehen. Außerdem bleibt es weiterhin bei einer Testpflicht für Besucher und Beschäftigte in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Justizvollzugsanstalten.