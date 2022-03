Keine Maske mehr in Innenräumen, keine Zugangsbeschränkungen mehr – So geht es mit den Corona-Maßnahmen nach dem 2. April weiter

Am 2. April laufen die meisten bundesweiten Corona-Maßnahmen aus. Zurück bleibt nur ein sogenannter Basisschutz. Dieser sieht eine Maskenpflicht in Kliniken, Altenheimen und im öffentlichen Nah- und Fernverkehr vor. Alle Regeln darüber hinaus, können laut dem neuen Infektionsschutzgesetz nur noch in sogenannten Hotpot-Regionen beschlossen werden. Maskenpflicht in Innenräumen und 2G und 3G-Zugangsregeln würden also wegfallen. Die bayerische Staatsregierung hat aber die Hotspot-Regelung als nicht rechtssicher kritisiert. Nun hat sich das bayerische Kabinett mit den Pandemie-Maßnahmen nach dem 2. April beschäftigt.

Auf folgende Regeln hat sich die bayerische Staatsregierung geeinigt: