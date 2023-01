Keine Maskenpflicht mehr im Fernverkehr

Das wars mit der Maske! Auch in Fernzügen müssen demnächst keine Corona-Schutzmasken mehr getragen werden. Das hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach jetzt bekannt gegeben. Nach geltendem Infektionsschutzgesetz waren bislang in Fernbussen und -zügen noch bis 7. April FFP2-Masken vorgeschrieben. Damit ist nun schon ab dem 2. Februar Schluss. Lauterbach zufolge sei keine schwere Infektionswelle in diesem Winter mehr zu erwarten, zudem kursierten derzeit keine gefährlichen Corona-Varianten. Trotzdem appelliert Lauterbach an die Menschen, weiter freiwillig Masken zu tragen.