Wenn der FC Bayern in diesem Jahr wieder Meister wird, dann wird es keine traditionelle Meisterfeier wie gewohnt auf dem Marienplatz geben. Das sei in der aktuellen Corona-Situation nicht vorstellbar, sagte Münchens OB-Reiter in einem Bild-Interview. Da muss sich der FC Bayern also was alternatives einfallen lassen. Die Münchener haben sechs Spieltage vor Schluss sieben Punkte Vorsprung auf Dortmund auf Rang 2.