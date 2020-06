Keine Plastik-Bioabfall-Tüten in die Tonne

Hier in Poing gibt es leider immer wieder Ärger mit vermeintlich „kompostierbare Biomülltüten“ aus Plastik. Laut der Gemeinde nutzen nämlich viele Poinger die Tüten, um die Bioabfälle in den Tonnen zu entsorgen. Bei diesen Tüten dauert der Kompostierungsvorgang aber sehr lange. Und auf den Komposthöfen müssen die Tüten dann mühsam per Hand aussortiert werden. Die Gemeinde appelliert deshalb an alle, keine Biomülltüten mehr zu verwenden, sondern stattdessen in den Tonnen den Biomüll in Zeitungspapier oder Papiertüten zu entsorgen.