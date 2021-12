Keine “staade Zeit” am Münchner Flughafen

Weihnachtszeit ist nicht nur die staade Zeit, sondern hier am Flughafen im Erdinger Moos ist Hochbetrieb. Rund zehntausend Flüge werden die Weihnachtsferien über angeboten, zu knapp 150 Zielen auf der ganzen Welt. Allein an Heiligabend sind deshalb etwa 800 Flughafenmitarbeiter nicht bei ihren Familien, sondern sorgen dafür, dass andere reibungslos in den Weihnachtsurlaub oder in ihre Heimat starten können. Der Münchner Flughafen weist aber darauf hin, dass es in diesem Jahr wegen der verschiedenen Einreisebestimmungen beim Check-in etwas länger dauern könnte. Fluggäste sollen deshalb etwas mehr Zeit einplanen.