Pendler in und um München könnten um die zweite Stufe des Dieselfahrverbots herumkommen. Davon geht Oberbürgermeister Reiter aus. Derzeit wird nur noch an zwei Messstellen in der Stadt der Grenzwert für Stickoxid überschritten. Das ist der Maßstab, ob ab Oktober auch Euro fünf Diesel aus der Innenstadt und vom Mittleren Ring verbannt werden. Bislang gilt das Dieselfahrverbot für Euro vier Fahrzeuge.