Kellerbrand in Planegg: Über 100 Bewohner evakuiert

Noch immer sitzt der Schreck tief bei mehr als 100 Menschen in Planegg im Würmtal. Sie sind am Samstag mitten in der Nacht von der Feuerwehr aus ihren Wohnungen geholt worden. Der Grund: ein Kellerbrand in ihrem Mehrfamilienhaus. Die Folge war ein Großeinsatz für Feuerwehren aus dem gesamten Landkreis München. Drei Stunden haben mehr als 250 Einsatzkräfte gebraucht, um das Feuer zu löschen. Die Anwohner wurden in Großraumrettungswagen und in einer Turnhalle untergebracht. Zwei von ihnen wurden ambulant mit einer leichten Rauchvergiftung behandelt. Ein Feuerwehrmann musste mit einer schwereren Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Brandursache ist weiter unklar. Die Polizei ermittelt.