Kelten Römer Museum Manching öffnet nach Diebstahl Dauerausstellung

Knapp ein halbes Jahr ist es her, dass Diebe in das Kelten Römer Museum in Manching im Landkreis Pfaffenhofen eingestiegen sind. Ihre Beute: Ein millionenschwerer Goldschatz aus der Keltenzeit. Heute eröffnet nun wieder die Dauerausstellung im Kelten Römer Museum. Grund für die lange Schließung ist laut dem Museum, dass erst die Sicherheitsvorkehrungen wiederhergestellt werden mussten. Von dem Schatz fehlt weiter jede Spur. In seiner Vitrine könnte künftig eine Replik ausgestellt werden.