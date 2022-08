Kind verbrennt sich an Phosphorbecher

Ein 10-jähriger Junge hat sich bei einer Ferienfreizeit im Landkreis Garmisch-Partenkirchen an einem Phosphorbecher verletzt. Der Junge hatte das Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg gestern aus dem Eibsee gezogen. Es sah aus wie eine rostige Dose. Er nahm diese zurück in die Unterkunft im Ferienlager, wo sie plötzlich zum Rauchen anfing. Der Junge wollte den Becher ins Freie tragen und verbrannte sich dabei schwer an beiden Händen. Ein Großaufgebot von 200 Einsatzkräften rückten zu dem Ferienlager in Grainau an. Da das Gebäude vorerst nicht mehr betreten werden durfte, wurde das Ferienlager abgebrochen und die rund 70 Kinder von ihren Eltern abgeholt. Der Eibsee wurde schon auf weitere Phosphorbecher abgesucht, aber es wurden keine weiteren gefunden.