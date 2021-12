Kindergarten spendet Nikolaussäckchen für die Olchinger Tafel

In ganz Oberbayern stehen heute prall gefüllte Stiefel vor den Türen. Der Nikolaus war da. Aber auch hier gehen vielleicht einige Kinder wieder leer aus. Der Kindergarten Liedermaus hier in Olching hat deshalb eine Spendenaktion gestartet. Unterstützt von Sponsoren haben die Kinder 60 Nikolaustüten gestaltet, heute werden sie an die Olchinger Tafel übergeben. Für Antonio Mahal vom Elternbeirat ist die Aktion eine Herzensangelegenheit: „Als mir die Zahl der Menschen, die Woche für Woche allein bei der Olchinger Tafel einkaufen, war ich persönlich etwas schockiert. Ja alle, die an der Aktion mitgewirkt haben, hoffen ehrlich gesagt, dass wir damit ein paar Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern konnten.“