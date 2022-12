Kinderklinikum Starnberg bittet um Spenden

Immer mehr kranke Kinder, immer weniger Pflegekräfte. Die Kinderklinik hier in Starnberg kommt langsam an die Belastungsgrenze. Die Situation ist so dramatisch, dass das Klinikum jetzt schon um Spenden bittet. Konkret geht es um eine Überwachungsanlage für die kleinen Patienten. Darauf können die Vitalwerte der kleinen Patienten zentral angezeigt werden. Pfleger müssen nicht immer von Raum zu Raum laufen. 150 Tausend Euro kostet das System. Vom Staat gibts keine Förderung. Deshalb werden jetzt Spender gesucht.

Wer helfen will, kann seine Spende an den Förderverein „Freundeskreis des Klinikums Starnberg e.V.“ überweisen:

Kreissparkasse München-Starnberg-Ebersberg, Betreff: Kinderklinik, IBAN: DE 36 7025 0150 0430 0665 55