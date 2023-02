Kindern schwimmen beibringen: Tipps für Eltern in Glonn

Immer weniger Kinder hier in Oberbayern können richtig schwimmen. Das liegt nicht zuletzt auch an zu wenig Schwimmlehrern. Hier in Glonn geht die Wasserwacht deshalb jetzt einen anderen Weg. Das Ziel: Die Eltern sollen ihren Kindern selbst das Schwimmen beibringen. Von den Profis der Wasserwacht bekommen sie dafür das nötige Wissen an die Hand. Nächste Woche Freitag findet dazu ein digitaler Elternabend statt, eine Woche später folgt die Praxis.

Anmelden könnt ihr euch noch bis Samstag, 11. Februar per Mail an sonja.kluge@wasserwacht.bayern.de