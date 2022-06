Beim Kino Mond und Sterne hier in München ist der Name Programm. Ab dem 10. Juni verwandelt sich nämlich das Amphitheater der Seebühne im Münchner Westpark zum Freiluftkinosaal. Ein perfekter Ort, um die lauen Sommerabende in Ruhe ausklingen zu lassen. Und der Eröffnungsfilm morgen Abend ist direkt ein richtiger Blockbuster. Gezeigt wird der neue James Bond 007 – Keine Zeit zu sterben, mit Daniel Craig. Aber auch andere Filmhighlights wie Dr. Strange oder House of Gucci werden bis zum 12.07 immer ab 21.30 Uhr in dem ganz besonderen Ambiente gezeigt. Tickets bekommt ihr unter www.kino-mond-sterne.de

Hier eine Liste mit allen Filmen und wann sie laufen.