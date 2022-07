Heute Abend ist es wieder so weit: Das Seebad hier in Starnberg wird wieder zum großen Freiluftkino! Heute startet das große Kino Open Air. Zum Auftakt geht es direkt mit einer Premiere los. Ganz frisch in den Kinos ist der neue Eberhofer-Film “Guglhupfgeschwader”. Natürlich werden aber auch andere aktuelle Blockbuster, aber auch zeitlose Klassiker wie “Der Clou” oder “Léon – der Profi” gezeigt. Karten sollte man am besten im Vorfeld online kaufen. Sie kosten 10 Euro.