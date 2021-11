Kipfenberg: Über 26 Jahre lang vermisst – Knochenfund von Sonja E.

Jahrelang tappte die Polizei im Dunkeln, jetzt könnte ein unaufklärbarer Fall doch noch gelöst werden. In einer Telefonzelle am Stiglmaierplatz in München hat man Sonja Engelbrecht am 10. April 1995 zuletzt gesehen. Die 19-Jährige wollte ihre Freundin anrufen, um sie um 2 Uhr Nachts abzuholen – seitdem hat sie niemand mehr gesehen oder etwas von Sonja gehört. Die Polizei ging damals von einem Gewaltverbrechen aus. Jetzt, 26 Jahre später, kommt Bewegung in den Fall. In einem Waldstück bei Kipfenberg im Landkreis Eichstätt sei ein Knochen gefunden worden, der zur Vermissten passt. Etwa hundert Einsatzkräfte der Polizei seien nun vor Ort, um nach weiteren sterblichen Überresten von Sonja zu suchen.