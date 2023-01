Kirchheim: Ehrenamtliche für Landesgartenschau gesucht

Die Aufregung wird immer größer in Kirchheim: Hier findet nämlich die nächste Landesgartenschau statt. Und damit alles klappt, sollen auch alle mit anpacken. Die Gemeinde ist jetzt auf der Suche nach Ehrenamtlichen, die bei der Landesgartenschau unterstützen. Mitmachen dürfen aber natürlich nicht nur Kirchheimer. Wer mehr als 75 Stunden ehrenamtlich mithilft, bekommt auch einen Ehrenamtsausweis. Anfang Februar findet auch ein Informationsabend zum Ehrenamt statt. Anmelden könnt ihr euch per Telefon unter 089/90 909 2024 oder per Mail an info@lgs2024.de. Weitere Infos findet ihr hier.