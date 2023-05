Kirchheim: In einem Jahr startet die Landesgartenschau

In genau einem Jahr eröffnet die Landesgartenschau in Kirchheim im Landkreis München. Daher hat heute der Schirmherr, Ministerpräsident Markus Söder, persönlich auf der Baustelle vorbeigeschaut und zusammen mit Kirchheims Bürgermeister Maximilian Böltl die ersten Pflanzen gepflanzt. Söder betonte, wie wichtig so eine Landesgartenschau für einen Ort ist und sicherte zu, dass die Landesregierung die Landesgartenschau nicht nur wie ursprünglich geplant mit fünf, sondern sogar mit bis zu acht Millionen Euro fördern wird. Bürgermeister Böltl verwies auf den langfristigen Charakter des Projekts. Die Landesgartenschau soll später als Ortspark dienen, der die Gemeindeteile Kirchheim und Heimstetten verbindet. Passend dazu heißen die Maskottchen für die Landesgartenschau Kirk und Stetti, ein Entenpärchen, das einfach zueinander gehört. Und das Motto der Landesgartenschau ist „zusammen.wachsen.“. Insgesamt kostet die Landesgartenschau mit dem Ortspark über 22 Millionen Euro.

Im Bild zu sehen v.l.n.r.: Gerhard Zäh (Vors. Bayerischen Landesgartenschau GmbH), Ministerpräsident Markus Söder, Bürgermeister Maximilian Böltl, Stephan Keck (Aufsichtsratsvorsitzender LAGA Kirchheim), Landtagsabgeordnete Claudia Köhler