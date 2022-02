Kirchheim: Kunstwettbewerb für Jugendliche zur Pandemiezeit

Was machen zwei Jahre Pandemie mit einem? Besonders für Jugendliche ist das manchmal gar nicht so einfach auszudrücken. Beim Kunstraum Kirchheim läuft deshalb jetzt ein Wettbewerb, bei dem man seine Erfahrungen künstlerisch ausdrücken kann. Ob das eine geschriebene Geschichte oder ein gemaltes Bild ist, ist dabei völlig egal. Die zehn besten Werke werden in einem Sammelband herausgegeben und Preise gibt es auch zu gewinnen. Teilnehmen geht noch bis Ende März. Weitere Infos zum Wettbewerb und zur Anmeldung findet ihr hier.