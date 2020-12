Kirchseeon: Erfolgreiche Weihnachtswunschpatenaktion

Auch in diesem Jahr gab es in Kirchseeon im Landkreis Ebersberg die Weihnachtswunschpatenaktion – und Bürgermeister Paeplow bedankt sich bei den Bürgern. Alle 66 Wünsche von bedürftigen Kindern sind erfüllt worden. Mit dieser Unterstützung könne man vielen Familie eine Freude an Heiligabend machen, so Paeplow. Dass die Aktion heuer wieder richtig gut angenommen wurde zeigt auch, dass das Fenster, an dem Wunschzettel hingen, schon in der zweiten Aktionswoche wieder leer war. Die Geschenke wird die Gemeinde jetzt noch vor Weihnachten an die Familien übergeben.