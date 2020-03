Kirchseeon: Motorräder sind wieder unterwegs

Die Lederjacke und den Fahrtwind spüren: Motorradfahrer haben den ganzen Winter davon geträumt und nun mit den frühlingshaften Temperaturen wagen sich die ersten wieder auf die Straßen. Deshalb sollten alle gerade ein bisschen aufmerksamer und vorsichtiger unterwegs sein, sagen die Johanniter hier in Kirchseeon. Motorradfahrer müssen sich erst langsam wieder ans Fahren rantasten – und Autofahrer müssen sich beim Schauen erst wieder an die leicht übersehbaren Motorräder gewöhnen. Der ADAC weist zusätzlich daraufhin, dass ihr eure Motorräder nach der Winterpause in einer Werkstatt kontrollieren lassen solltet.