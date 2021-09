Kirchseeon: Naturflächen sparen auf dem Ökokonto

Wer sein Geld nicht direkt ausgeben will, der legt es auf einem Konto an. Und ganz ähnlich geht das auch beim Naturschutz. Auf ein sogenanntes Ökokonto kann man Landschaftsgebiete einzahlen. Bei jedem Bauvorhaben muss normalerweise sogenannte Ausgleichsflächen schaffen. Das kann man aber auch im Vorhinein machen, in dem man bestimmte Gebiete auf seinem Ökokonto parkt. Und genau das will jetzt die Gemeinde hier in Kirchseeon ausprobieren. Vier Gebiete haben sich die Politiker ausgesucht und die sollen jetzt ökologisch aufgewertet werden. Zum Beispiel werden sie insektenfreundlicher gestaltet. Das Ökokonto-Projekt hier in Kirchseeon ist zwar erst mal ziemlich teuer, soll sich aber langfristig auszahlen, weil man dann eben nicht mehr bei jedem Bauprojekt erst nach Ausgleichsflächen suchen muss.