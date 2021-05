Kiss entrüstet, dass Iron Maiden nicht in der Hall of Fame sind

Was haben Guns N Roses, Nirvana oder auch Kiss gemeinsam? Sie sind alle in der legendären Rock and Roll Hall Of Fame. Ein Ritterschlag für alle Bands und Musiker, die es geschafft haben, sich dort zu verewigen. Aber eine Band fehlt dort eindeutig: und zwar die britische Heavy-Metal-Band Iron Maiden. Das behaupten zumindest Gene Simmons und Paul Stanley von Kiss. „Iron Maiden hätten ein ganzes Genre hervorgebracht – was müsse man denn noch tun?“ so Stanley. Für die beiden sei es absolut unverständlich und geradezu „Wahnsinn“, dass Iron Maiden noch keinen Platz in der Rock and Roll Hall Of Fame haben.