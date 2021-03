KISS: Wird wohl kein neues Album geben

AC/DC, Alice Cooper, Bruce Springsteen – sie alle haben in letzter Zeit neue Alben veröffentlicht. Und das auch ziemlich erfolgreich. Die Rocker von KISS werden auf neue Musik aber wohl verzichten – jedenfalls, wenn es nach Sänger Paul Stanley geht. Er sagte jetzt in einem Interview, dass sich Fans zwar oft ein neues Album von ihren Lieblingsbands wünschten. Wenn das aber herauskomme sagen sie: „Toll, aber jetzt spiel deine Hits.“ Das sei keine Belohnung für die harte Arbeit, die in einem neuen Album steckt, so Stanley. Er werde sich deshalb weiter auf sein Solo-Projekt konzentrieren und dann die Abschiedstour mit KISS spielen, wenn Corona es wieder zulässt.