Kita-Anmeldungen in Freising jetzt schriftlich

Der Landkreis Freising ist in der aktuellen Corona-Welle stark betroffen. Immer mehr Veranstaltungen fallen aus. Auch der gestrige Anmelde-Tag für die Kindergärten hier in Freising wurde vorsorglich abgesagt. Gleiches gilt auch für den Anmeldetag für die Horte, der am 17. März hätte stattfinden sollen. Wie die Stadt uns jetzt mitgeteilt hat, erfolgt die Anmeldung nun schriftlich. Die Formulare gibt es im Bürgerbüro, in der Touristinfo oder online auf der Homepage der Stadt. Die Anmeldebögen müssen ausgefüllt bis zum 17. März in den Briefkasten der jeweiligen Wunsch-Einrichtung eingeworfen werden.