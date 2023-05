Tausende Eltern hier in Oberbayern sind verzweifelt. Sie bekommen einfach keinen Kita- oder Krippenplatz für ihr Kind. So fehlen beispielsweise in Gröbenzell für das kommende Kindergartenjahr 200 Plätze, in Planegg im Würmtal sind es mehr als 100. Bayernweit stehen etwa 62 Tausend Kinder ab dem Sommer ohne Betreuung da. Grund ist der massive Personalmangel bei Erziehern. Die Opposition wirft der Staatsregierung vor, den Ausbau der Kinderbetreuung über Jahre verschlafen zu haben.