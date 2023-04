Kitesurfer muss aus Baum geborgen werden

Es zeigt mal wieder, wie stark Wind sein kann. In Stegen am Ammersee ist letzten Freitag ein Mann von einer starken Windböe aus dem Wasser gehoben und in eine Baumgruppe gezogen worden. Laut der Polizei hat sich der Kite selbst in einem Baum verfangen, der 52-Jährige Kite-Surfer konnte sich an einem weiteren Baum in etwa 8 Metern Höhe festhalten. Dort wurde er mit einer Drehleiter durch die Feuerwehren aus Inning und Umgebung gerettet werden. Nach der Behandlung vor Ort durch den Rettungsdienst und einen Notarzt wurde der Kite-Surfer durch einen Helikopter ins Krankenhaus verbracht.