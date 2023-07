Klausur der CSU-Landesgruppe im Kloster Andechs

Wenn Großeltern oder Eltern sterben und ein Haus hinterlassen, wird das für die Nachkommen schnell teuer. Die CSU will das ändern. So soll es künftig keine Erbschaftssteuer kosten, wenn man das Elternhaus erbt. So steht es in einer Beschlussvorlage für die Klausur der CSU Landesgruppe heute im Kloster Andechs im Landkreis Starnberg. Dort bereitet sich die CSU auf die Landtagswahl Anfang Oktober vor. Zu Gast ist auch CDU-Chef Merz. Die beiden Unionsparteien wollen vor der Landtagswahl Einigkeit demonstrieren.