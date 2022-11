Kleiner Ausreißer wieder daheim

Eine Mama bringt ihren Sohn zur Schule, während der 5- jährige Bruder zu Hause schläft. Als sie nach nur 5 Minuten nach Hause kommt, war er plötzlich weg. Eine Frau hatte kurz darauf den durchgefrorenen Jungen gestern in Markt Schwaben im Landkreis Ebersberg auf ihrem Weg zur Arbeit aufgabeln können. Nur in kurzer Hose und T-Shirt hat sie ihn am Bahnhof sitzen sehen. Zum Aufwärmen hat sie ihn in ein Hotel in der Nähe gebracht und die Polizei verständigt. Daheim hat die Polizei die weinende Mama bereits vor der Haustür antreffen können. Der kleine Abenteurer ist wohl aufgewacht und hatte versucht, der Mama und seinem Bruder hinterherzulaufen und sich dabei verirrt.