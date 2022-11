Klimaaktivisten blockieren erneut Straßen in München

Die Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ lassen sich offenbar nicht von der sogenannten „Vorbeugehaft“ abschrecken. Am Vormittag haben sie sich erneut am Münchner Stachus auf der Straße festgeklebt, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Zuletzt hatten die Behörden für mindestens acht Aktivisten vorbeugende Gefängnisstrafen angeordnet. Sie müssen 30 Tage im Münchner Gefängnis Stadelheim verbringen. Diese Maßnahme wird durch das Polizeiaufgabengesetz möglich und ist auch innerhalb der bayerischen Politik umstritten. SPD und Grüne halten die Vorbeugehaft für unverhältnismäßig. CSU und FDP dagegen für angemessen. Die Aktivisten der „Letzten Generation“ waren zuletzt mit Vorwürfen konfrontiert worden, mit ihren Blockade-Aktionen Rettungskräfte zu blockieren. In Berlin war dadurch mutmaßlich die Rettung einer verunglückten Radfahrerin verzögert worden. Die Frau war später gestorben. Ein Zusammenhang mit der Blockade der Klimaaktivisten steht jedoch nicht zweifelsfrei fest.