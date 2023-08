Klimaaktivisten blockieren Mittleren Ring an fünf Stellen

Pendler in München brauchen heute Morgen wieder Geduld. An gleich fünf Stellen am Mittleren Ring blockieren Klimaaktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ die Straße. Betroffen sind die Donnersbergerbrücke, der Petuelring, die Garmischer Straße, der Leuchtenbergring und der Innsbrucker Ring. Wie die Polizei auf TOP FM Anfrage mitgeteilt hat, haben sich jeweils mehrere Personen an Ausfahrten des Mittleren Rings festgeklebt. Das sorgt jetzt im Berufsverkehr für lange Staus. Die Letzte Generation hatte angekündigt, München wochenlang zur Protesthochburg zu machen. Hintergrund ist die Automesse IAA, die nächste Woche beginnt.