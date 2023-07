Klimaaktivisten blockieren Münchner Stachus

Autofahrer in München sollten einen großen Bogen um die Innenstadt machen. Auf dem Stachus haben sich am Morgen Klimaaktivisten der Gruppe “Letzte Generation” auf der Straße festgeklebt. Die Gruppe führt heute ähnliche Aktionen in ganz Deutschland durch. Damit wollen sie gegen die Klimaschutzpolitik der Bundesregierung protestieren. Hintergrund ist eine Änderung am Klimaschutzgesetz. Eigentlich hätte Verkehrsminister Wissing heute Sofortmaßnahmen vorlegen müssen, weil sein Ressort die Klimaziele verfehlt hat. Durch die Änderung ist das nicht mehr nötig.