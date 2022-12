Klimaaktivisten blockieren wieder Münchner Stachus

Auch heute Morgen kleben gerade wieder Klimaaktivisten auf einer Straße in der Münchner Innenstadt. Die Gruppe „Letzte Generation“ hatte die Aktion zuvor angekündigt. Das aufwendige Loslösen der Aktivisten von der Straße will sich die Polizei aber diesmal bezahlen lassen. 250 bis über tausend Euro sollen dafür pro Person fällig werden. Die Stadt München hatte eigentlich Straßenblockaden bis zum achten Januar verboten. Die Aktivisten hatten aber schon angekündigt, sich nicht daran halten zu wollen. Auf Kommunikation statt Konfrontation setzt dagegen die evangelische Kirche in Grafrath im Landkreis Fürstenfeldbruck. Um 19:30 Uhr findet dort eine Podiumsdiskussion mit Vertretern der Gruppe „Letzte Generation“ statt.