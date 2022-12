Klimaaktivisten und Innenminister an einem Tisch

Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ und der bayerische Innenminister Herrmann an einem Tisch. Dieses Gespräch hat am Abend überraschend der bayerische Landesbischof Bedford-Strohm organisiert. Er spricht von einer gelungenen Aktion. Der Wille zum Zuhören sei da gewesen, so Bedford-Strohm. Zuletzt hatten besonders konservative Politiker die Aktivisten der „Letzten Generation“ teils mit scharfen Worten kritisiert. Bedford-Strohm hat beide Seiten dazu aufgerufen, sich in die jeweils andere hineinzuversetzen. Außerdem hat er den Wunsch nach einer Weihnachtspause für die Proteste geäußert.