Klimaaktivisten & Verdi: Großstreik in München

In einer ungewöhnlichen Konstellation wird am Donnerstag und Freitag der öffentliche Nahverkehr in München komplett lahmgelegt. Die Gewerkschaft Verdi legt ihren Warnstreik im öffentlichen Dienst parallel zur angekündigten Klimademo der Organisation „Fridays For Future“.

Am Donnerstag und Freitag (jeweils Betriebsbeginn bis Betriebsende) werden Beschäftigte der MVG (Bus, U-Bahn, Tram) zum zweitägigen Warnstreik auf. Die Buslinien, welche allerdings von privaten Betreibern im Auftrag der MVG betrieben werden, werden nicht bestreikt. Gleiches gilt für die S-Bahn. Auch hier gibts keine Einschränkungen. Die wird nämlich von der Deutschen Bahn betrieben.

Ob der Warnstreik auch andere Städte und Gemeinden in Oberbayern betrifft, will Verdi Bayern am Nachmittag bekanntgeben.

Verdi fordert für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 500 Euro plus im Monat. Die Arbeitgeber lehnen das als überzogen ab.