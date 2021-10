Ausflüge in die oberbayerischen Alpen werden ab heute teurer. Die neuen Parkscheinautomaten am Kochel- und am Walchensee werden scharf geschaltet. Gut die Hälfte der Parkplätze dort kosten nun bis zu sechs Euro pro Tag. Für Tagesausflügler kommen außerdem noch zwei Euro Kurtaxe pro Person oben drauf. Die Gemeinde Kochel will damit vermeiden, dass sie von Tagestouristen überlaufen wird. Außerdem sollen mehr Gäste auf den Bus umsteigen.