Kommt der Bus per App im Landkreis Freising?

Fahren die Busse hier im Landkreis bald auf Abruf statt nach einem festen Plan? Ein Konzept aus dem Werdenfelser Land begeistert nämlich gerade die Gemeinden im Ampertal. In Murnau kann der Ortsbus nämlich von Fahrgästen per App gebucht werden, ohne festen Fahrplan und zu über 200 Haltestellen. Eine Software berechnet die effizienteste Route und legt die Fahrten entsprechend zusammen. Die Nachfrage in Murnau ist groß und deshalb will der Landkreis Freising das auch im ländlichen Raum ausprobieren. Einen Starttermin gibt es aber noch nicht.