Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene aufgehoben – Das sind die neuen Corona-Regeln

Weil der Höhepunkt der Omikron-Welle überstanden scheint und eine Belastung der Krankenhäuser ausgeblieben ist, lockert Bayern einige Corona-Maßnahmen:

Geimpfte und Genesene dürfen sich künftig wieder in beliebig großen Gruppen treffen. Bisher waren maximal 10 Personen erlaubt

Die Zugangsbeschränkungen für Sport und Kultur werden von 2G Plus auf 2G gelockert, die Kapazitätsgrenzen bleiben bei 75% Auslastung in Kinos und Theatern und 50% in Fußballstadien.

Ungeimpfte dürfen wieder in Fitnessstudios, Solarien, Sportmannschaften, Musikschulen und Hochschulen. Dort wird von 2G auf 3G gelockert. Ungeimpfte brauchen also einen aktuellen negativen Test.

Sonderregel für minderjährige Schüler: Wer regelmäßig in der Schule getestet wird, darf auch ungeimpft in 2G-Bereiche.

Auch in der Gastronomie soll von 2G auf 3G gelockert werden, Diskos und Bars sollen mit 2G Plus wieder öffnen dürfen. Hier wartet Bayern aber noch auf die Bund-Länder-Beschlüsse morgen, da es dafür einen deutschlandweit einheitlichen Termin geben soll. Söder nannte einen Zeitraum Anfang März, nach der Faschingszeit, um einen „Disco-Tourismus“ zu vermeiden.

Dann sollen auch die Kapazitätsgrenzen im Handel aufgehoben werden.