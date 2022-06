In Holzkirchen im Landkreis Miesbach mussten heute Vormittag etwa 250 Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Grund waren zwei Granaten, die gestern Abend bei Bauarbeiten am Bahnhof gefunden wurden und gesprengt werden mussten. Bereits am Mittag hat die Polizei mitgeteilt, dass die Sprengung ohne Probleme verlaufen ist, und auch keine weiteren Sachschäden entstanden sind. Die Einwohner durften bereits zurück in ihre Häuser, die gesperrten Straßen wurden wieder eröffnet.