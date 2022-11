Kostenlos im Hotel Wohnen

6 Monate lang kostenlos im Hotel leben. Dazu natürlich alles was dazu gehört. Fitness-Studio, ein tolles Zimmer, sogar ein eigenes Hotelkino zum Filme schauen. Klingt gut? Ja, dann ist jetzt vielleicht eure Chance gekommen. Das REVO Hotel in Neuperlach Süd bietet nämlich genau das jetzt an. Gesucht ist ein Content Creator, der zusammen mit dem Hotel Inhalte für Social Media und Co. produziert, und dafür eben kostenlos dort wohnen darf. Und dafür müsst ihr noch nicht mal Influencer sein, ein paar Vorkenntnisse in Sachen Bilder und Videos machen bietet sich aber an. Bewerben für diese außergewöhnliche Aktion könnt ihr euch noch heute und morgen.

Alle Infos und einen Link zur Anmeldung findet ihr hier:

https://www.revo-club.com/the-super-swap/