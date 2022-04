Kostenlose Star-Wars-Waldführungen in Grünwald

Eine fremde Galaxie retten, mit Lichtschwertern kämpfen und die dunkle Seite der Macht besiegen. Das alles geht jetzt hier, mitten im Grünwalder Forst. Der Forstingenieur-Student Waldpädagoge Christian Zimmermann will mit kostenlosen Star-Wars-Waldführungen die Science-Fiction-Welt und den oberbayerischen Wald zusammenbringen. Er will, dass die Kinder wieder mehr im Wald spielen. Bei der interaktiven Führung können Kinder ab acht Jahren den Heimatplaneten der Wookies vor dem bösen Imperium retten. Die nächste Führung findet am Freitag um 19 Uhr statt.

Die Führung dauert ca. 2 Stunden. Die Anmeldung ist bis einen Tag vorher möglich unter 089 / 649 20 99 oder kontakt@walderlebniszentrum-gruenwald.de

Weitere Führungen gibt es am 13. und 22. April, jeweils um 19 Uhr sowie am 6., 7., 13. und 14. Mai, um 20 Uhr.