Kostenlose Streuobstbäume im Landkreis Fürstenfeldbruck

Frische Äpfel, Kirschen oder Pflaumen. Hier im Landkreis Fürstenfeldbruck gibt es jetzt kostenloses Streuobst für alle. Der Verband Brucker Land verteilt jetzt kostenlos Streuobstbäume. Voraussetzung: Sie müssen im Landkreis gepflanzt werden und mindestens 12 Jahre an diesem Platz wachsen dürfen. Die Bäume werden im Herbst geliefert. Privatpersonen, Vereine, Kommunen und Firmen können noch bis zum 30.April die kostenlosen Obstbäume bestellen. Weitere Infos bekommt ihr per Mail an margit.pesch@web.de oder per Telefon. 0162 / 96 88 987