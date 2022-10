Kostenloser Bus zur DAV Bergmesse auf der Tölzer Hütte

Bergsport geht auch klimaneutral. Das findet auch der Deutsche Alpenverein und wirbt deshalb massiv dafür, dass seine Mitglieder klimafreundlich in die Berge kommen. So auch für die Bergmesse am kommenden Sonntag, die die DAV-Sektion hier in Bad Tölz jährlich auf ihrer Hütte im Karwendel veranstaltet. Für alle Mitglieder, die sich bis morgen anmelden, wird eine kostenlose Busfahrt angeboten. Von Bad Tölz und Lenggries aus erreicht man so umweltfreundlich den Schafreuter, auf dem am Sonntag die Bergmesse stattfindet.

Der Bus fährt um 7:15 Uhr ab Bahnhof Tölz, 7:20 Uhr Isarkai und um 7.30 Uhr ab Bahnhof Lenggries. Anmeldung bis 5. Oktober über die Geschäftsstelle: Marktstraße 44, 83646 Bad Tölz, Telefon: 08041 / 25 07, Mail: info@dav-toelz.de