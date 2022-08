Kostenloses Escape Game

Bei Temperaturen wie diesen bleiben die meisten am liebsten auch einfach drinnen, wos kühler ist. Damit ihr da aber auch viel Action habt, könnt ihr hier in Erding wieder ins Museum einschließen lassen. Das beliebte Escape Game geht in die nächste Runde! Dieses Mal geht es nächste Woche Mittwoch speziell für Familien zurück in die Gegenwart. 60 Minuten sind Zeit, um in die Geschichte Erdings einzutauchen, den versteckten Hinweisen und Spuren zu folgen und vor allem dem Museumsgespenst Haribaldi zu entkommen. Mitmachen könnt ihr kostenlos.

https://www.ed-live.de/nachrichten_details?id=149491