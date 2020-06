Die Polizei sucht einen unbekannten Täter, der sieben Kinderfiguren in Kottgeisering im Landkreis Fürstenfeldbruck den Kopf abgeschlagen hat. Die Figuren stehen am Straßenrand und sollen die Autofahrer dazu bringen, nicht zu schnell zu fahren. Wie die Polizei heute mitteilte, hat irgendjemand wohl am Sonntagvormittag die Köpfe abgeschlagen.