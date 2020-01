Wollt Ihr Euer Haus sanieren? Könnt Ihr mit erneuerbaren Energien vielleicht Geld sparen? Und wie effizient heizt Ihr? Hier in Krailling bietet die Gemeinde ab sofort eine kostenlose Beratung für all diese Fragen an. Ihr könnt per Telefon ganz einfach einen Termin mit einem Energie-Berater vereinbaren. Der kommt dann direkt zu Euch nach Hause und analysiert genau, wo es noch Optimierungsbedarf gibt. Die Kosten übernimmt dann die Gemeinde. Alle Infos bekommt ihr unter diesem Link.