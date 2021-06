Krailling: Gemeinde will Bienenautomat aufstellen

Aus Kaugummiautomat wird Bienenautomat. In Krailling im Landkreis Starnberg wird der erste Bienenautomat im Landkreis Starnberg aufgestellt. Die Gemeinde ist gerade dabei einen alten Kaugummiautomaten umzugestalten. Statt Kaugummis, gibt es dann Samenkugeln zu kaufen. Einfach 50 Cent in den Automaten einwerfen, die Samenkugel bekommen und die auf dem Balkon oder im Garten säen. Und schon werden jede Menge heimischer Blumen wachsen, die den Bienen Nahrung liefern. Wann der Bienenautomat genau aufgestellt wird, ist noch unklar. Denn der wird extra per Hand restauriert.