Krailling sucht Helfer für öffentlichen Lebensmittelkühlschrank

Lebensmittel retten und gleichzeitig Bedürftigen helfen. Die Gemeinde hier in Krailling will dazu einen frei zugänglichen Lebensmittel-Kühlschrank aufstellen. Der Gemeinderat hat zugestimmt, vor der Feuerwehr einen Kühlschrank aufzustellen. Dort kann dann jeder Lebensmittel, die er nicht braucht, ablegen oder welche herausnehmen. Jetzt werden Helfer für die Lebensmittelretter und Sponsoren für die Anschaffung des Geräts gesucht. Wer mithelfen möchte, kann sich an Gemeinderat Udo Guizetti wenden: guizetti@web.de.