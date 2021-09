Krailling: Umwelttage machen auf Bienen- und Insektenschutz aufmerksam

Bienen und andere Insekten sind wichtig, dass unsere Natur so schön bleibt, wie sie ist. Ab morgen beschäftigen sich deshalb die Kraillinger Umwelttage mit allem, was hier im Würmtal in den Wäldern und Wiesen so kreucht und fleucht. In einem umfangreichen Programm wird morgen zum Beispiel ein Bienenfutterautomat in der Margaretenstraße eingeweiht. Und direkt danach kann man zusammen mit einem Imker das Bienenhaus besichtigen. Am Samstag gibts dann eine große Escape-Ralley für alle Kinder von 8 bis 12 Jahren mit vielen Rätseln und Aufgaben zum Thema Insekten. Anmelden könnt ihr euch unter 089 / 55 06 05 18. Weitere Infos und das Programm findet ihr hier.