Krankschreibung, Steuern, Pfand: Das ändert sich im Juli

Im Juli kommen auf die Menschen in Oberbayern viele Veränderungen zu. Steigende Pfand- und Paketpreise, dafür aber ein Wegfall der EEG-Umlage und ein Anstieg des Mindestlohn. Wir haben für Euch die wichtigsten Änderungen hier zusammengefasst.

Mehr Pfand

Auf Getränkedosen und Einweg-Plastikflaschen gibt es nun auch 25 Cent Pfand. Durch die Änderung des Verpackungsgesetzes müssen nun auch alkoholische Mischgetränke und Fruchtgetränke, wie etwa der O-Saft, recycelt werden. Die Milch aus der Kunststofflasche und Tetrapacks sind hiervon aber ausgeschlossen.

Digitale Krankschreibung

Bereits seit letztem Oktober, verschicken Ärzte Krankschreibungen digital an die Krankenkassen. Nun müssen die Krankenkasse die Meldungen auch an den Arbeitgeber weiterschicken. Das heißt der Papierzettel ist nur noch für eure eigenen Unterlagen, ihr müsst ihn nicht mehr in der Arbeit abgeben. Aber klärt das lieber am Anfang noch mit der Personalabteilung ab.

Umtausch alter Führerscheine

Wer zwischen 1953 und 1958 geboren ist und einen vor 1999 ausgestellten Führerschein sein eigen nennt, tauscht den nun besser um. Sonst droht eine Verwarnung von 25,50€. Zumindest wenn man länger als bis zum 19. Juli wartet. Alles was man zum Umtausch braucht sind ein biometrisches Passbild, einen gültigen Ausweis und den alten Führerschein.

Teurere Päckchen

Wer ab Juli Päckchen mit DHL verschicken will, zahlt im In- und Ausland von nun an mehr. Als Begründung werden gestiegene Zustell-, Lohn-, und Transportkosten genannt. Pakete der Größe S werden 20 Cent teurer und kosten nun 3,99€, während Päckchen in M nun 4,79€, statt wie bisher 4,50€ kosten. Das 5kg-Paket wird allerdings 50 Cent günstiger und kostet ab Juli nur noch 6,99€.

Alte Elektrogeräte im Supermarkt abgeben

Wer nicht weiß wohin mit der alten Mikrowelle, für den wird es nun einfacher. Ab Juli können alte Elektrogeräte einfach in Discountern und Supermärkten abgegeben werden. Auch diejenigen, die nur hin und wieder Elektroartikel anbieten sind in der Pflicht die Geräte anzunehmen. Das Gleiche gilt für Online-Händler, die Elektrogeräte anbieten.

Einfacher Verträge kündigen

Wenn man künftig online Verträge abschließt, hat man weniger Papierkram. Bereits seit Beginn dieses Jahres ist es vorgeschrieben, dass Verträge ohne große Vorlaufzeit kündbar sein müssen. Nun wurde beschlossen, dass Internetseiten einen Kündigungsbutton haben müssen, wenn sie Verträge anbieten. Kommen die Betreiber der Seiten dem nicht nach, habt ihr das Recht, den Vertrag fristlos zu kündigen.

Keine EEG-Umlage mehr

Ursprünglich gedacht für die Finanzierung der erneuerbaren Energien, fällt die EEG-Umlage nun weg. Grund dafür sind die steigenden Energiepreise durch den Krieg in der Ukraine. Genau diesen steigenden Preisen will die Bundesregierung so entgegenwirken und den Strom billiger machen. Ob das dem Verbraucher tatsächlich nutzt, wird sich zeigen.

Rentenerhöhung

Die Rente wird im Juli erhöht. Im Westen Deutschlands gibt es 5,35 Prozent mehr, während die Erhöhung in Ostdeutschland sogar 6,12 Prozent beträgt. Grund dafür ist die vergangene gute Konjunktur. Die war für die positive Entwicklung beim Einkommen der Beschäftigten verantwortlich. Auch die Einnahmen der Rentenkasse haben diese Erhöhung möglich gemacht.

Familienentlastung

Für jedes Kind, das Anspruch auf Kindergeld hat, erhalten Familien 100€. Dies ist Teil des Entlastungspakets der Bundesregierung. Für einige bringt dieses Paket noch mehr Vorteile. Wer Hartz-IV, Asylgeld oder Sozialhilfe empfängt erhält 200€ in 2 Zahlungen, sowie 20 Euro pro Kind.

Mehr Geld für Arbeitnehmer

Es gibt Änderungen bei der Einkommenssteuer. Der Grundfreibetrag steigt um 363€ auf 10.347€. Angestellte müssen nun weniger Steuern zahlen. Ab dem 21. Kilometer steigt die Entfernungspauschale für Pendler auf 38 Cent. Die kennen wir besser als „Pendlerpauschale“. Hier sind es 3 Cent mehr, die die Kosten des Arbeitswegs abmildern sollen. Und der Arbeitnehmerpauschbetrag steigt von bisher 1000€ auf 1200€ pro Jahr. Diesen kann man bei der Steuererklärung als Werbungskosten geltend machen. Bislang gelten diese Regelungen nur für Angestellte. Selbstständige und Rentner, die keine Lohnsteuer zahlen, haben bisher nichts davon.

Anstieg des Mindestlohns

Bevor der Mindestlohn an seinem geplanten Punkt von 12€ pro Stunde angelangt, folgt im Juli die nächste Stufenweise Erhöhung auf 10,45€. Bereits im Januar war der Mindestlohn 9,82€ angehoben worden. Außerdem wird die Grenze für Minijobs von 450€ auf 520€ angehoben.

Ausweitung der Tabaksteuer

Wer qualmen will, muss tiefer in die Tasche greifen. Nachdem Zigaretten bereits am Jahresanfang teurer geworden sind, trifft es jetzt auch Shisha-Tabak und Liquids für E-Zigaretten. Dabei ist es egal, ob die Tabaks Nikotin enthalten oder nicht.